Güneş Kremlerindeki Gizli Tehlike! Satın Alırken Bunlara Dikkat

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Cilt sağlığını güneşin zararlı etkilerinden korumanın temel yollarından biri olan güneş kremi, sadece yazın değil, yılın her döneminde kullanılmalı. “UVA ışınları, derinin alt tabakalarına kadar ulaşarak deride kolajen ve elastin miktarının azalmasına ve deri yaşlanmasına neden olur” diyen Medicana Ataköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. İlayda Uysal, güneş kremi kullanımının mevsimlik bir alışkanlık değil, kalıcı bir rutin olması gerektiğini vurguladı.

UVA ve UVB ışınlarının cilt üzerindeki etkilerine dikkat çeken Uysal, “UVB ışınları ise daha yüzeysel deri tabakalarına etki eder ve güneş yanıklarının ve deri kanserlerinin gelişmesinde etkilidir. Hem UVA hem de UVB ışınları, DNA hasarı oluşturarak deri kanseri gelişimine neden oluyor” sözleriyle zararın ciddiyetine işaret ediyor. Cilt tipi fark etmeksizin her bireyin uygun koruyucularla güneşten korunması gerektiğini belirtti.

SAHTE ÜRÜNLERE DİKKAT

Güneş kremi satın alırken içeriğe ve güvenilirliğe odaklanmak gerektiğini belirten Uysal, ürünlerin eczanelerden alınması gerektiğini ifade etti. “Güneş kremleri mutlaka eczaneden satın alınmalı, internette veya marketlerde satılan ürünlerin sahte olabileceği unutulmamalıdır” uyarısıyla sahte ürün riskine dikkat çekti.

SPF değerlerinin koruma oranları hakkında bilgi veren Uysal, SPF 30’un yüzde 97, SPF 50’nin yüzde 98 oranında UVB koruması sağladığını, ancak bu etkinin ten rengine ve kullanım alışkanlığına göre değişebileceğini belirtti. Ayrıca mavi ışığın da leke oluşumuna neden olabileceğini söyleyerek, ekran başında zaman geçiren kişilere mavi ışık filtreli ürünler önerdi.

NASIL KULLANILMALI?

Kremlerin uygulama süresi ve miktarına da değinen Uysal, “Sabah yüzü yıkayıp nemlendirdikten sonra cilt tipine uygun bir güneş kremi hem yüze hem de boyun bölgesine sürülmelidir... Güneş kremlerinin mutlaka 2-3 saatte bir yenilenmesi gerekmektedir” diyerek düzenli kullanımın önemini anlattı.

'KİMYASAL FİLTRESİZ KREM KULLANIN'

Özel gruplar için ürün tercihlerine de dikkat çeken Uysal, “Hamilelik ve emzirme döneminde kullanılacak güneş kremleri kimyasal filtre içermemelidir” diyerek bu dönemde mineral içerikli kremlerin tercih edilmesini tavsiye etti. Bebeklerde de ilk altı ay güneş kremi kullanımından kaçınılmasını, sonrasında ise yalnızca mineral filtreli ürünlerin tercih edilmesini söyledi.

Ayrıca eski nesil güneş koruyucuların içerdiği homosalat, avobenzon ve oktokrilen gibi kimyasalların sistemik dolaşıma karışarak hormonal dengesizliklere yol açabileceğini belirten Uysal, “Bu nedenle güneş kremlerinin bu eski nesil kimyasal filtreleri içermediğinden emin olunmalıdır” diyerek etiketleri bilinçli bir şekilde okuma uyarısı yaptı.

Kaynak: İHA