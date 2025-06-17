Günde 100 Dakika Yürüyen Bu Ağrıdan Kurtuluyor

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Günlük 10.000 adım hedefi popülerliğini korurken, Norveç ve Danimarka'dan araştırmacılar asıl önemli olanın yürüyüş süresi olduğunu ortaya koydu. Yeni araştırma, günde 100 dakikadan fazla yürüyen kişilerin kronik bel ağrısı riskinin yaklaşık dörtte bir oranında azaldığını gösterdi.

Ortalama yaşı 55 olan 11.000’den fazla Norveçli yetişkinin dahil edildiği çalışmada, bel ağrısı yaşayan katılımcılar, üç ay veya daha uzun süren ağrıyı doğrulayan sorulara verdikleri yanıtlarla belirlendi. Bulgulara göre, kadın erkek fark etmeksizin her yaş grubunda ideal yürüyüş süresi 100 dakika olarak öne çıktı. Günde 78 dakikadan az yürüyenlerle kıyaslandığında, bu süreyi aşan kişilerde bel ağrısı riski yüzde 23 daha düşüktü.

HIZ DEĞİL, SÜRE BELİRLEYİCİ

Araştırmacılar yürüyüş hızının da etkili olduğunu ancak sürenin çok daha belirleyici bir rol oynadığını vurguladı. Günde 100 dakikalık yürüyüşün ötesinde bel ağrısında daha fazla azalma görülmedi, bu da belirli bir sürenin koruyucu eşik oluşturabileceğini düşündürüyor.

Araştırmacılar, daha fazla yürüyen kişilerin genel olarak daha aktif bir yaşam tarzına sahip olabileceği gibi sınırlamaların farkında olduklarını belirtti. Ancak geniş katılımlı bu çalışma, özellikle hareketsizliğin yaygın olduğu toplumlarda günlük fiziksel aktivitenin basit ama etkili bir savunma hattı olabileceğini kanıtlıyor.