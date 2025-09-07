Anlaşma Tamam! Ali Koç 21 Yaşındaki Yıldızı Bir Dakika Bile Düşünmeden Takımdan Gönderdi

Fenerbahçe'den transferde sıcak saatler yaşanıyor. Takıma birçok takviyede bulunan sarı-lacivertli ekipten bazı isimlerin gönderilmesi bekleniyor. Bu Doğrultuda flaş bir hamle geldi. Anlaşma tamam! Başkan Ali Koç 21 yaşındaki yıldızı bir dakika bile düşünmeden takımdan gönderdi.

Anlaşma Tamam! Ali Koç 21 Yaşındaki Yıldızı Bir Dakika Bile Düşünmeden Takımdan Gönderdi
Süper Lig devi Fenerbahçe'de peş peşe ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen transfer bilgisi ise gündeme bomba gibi düştü. Sarı-lacivertli ekip, 21 yaşındaki Sırp sağ bek oyuncusu Ognjen Mimovic'in kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde resmileşmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ AYRILIK! ANLAŞMA TAMAM

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Ognjen Mimovic'in yeni adresi belli oldu.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Güney Kıbrıs ekibi Pafos, 21 yaşındaki Sırp sağ bek Mimovic'in kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

FORMA YÜZÜ GÖRMEDEN GÖNDERİLDİ

Geride kalan sezonda Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mimovic, Sarı-lacivertlilerde hiç sahaya çıkmadan Zenit'e kiralık olarak gönderilmişti. Genç oyuncu, bu sezonda da resmi maçta forma giyemedi. Mimovic'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

