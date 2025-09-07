Okan Buruk'un En Çok Korktuğu Şey Başına Geldi! Kara Haberi Canlı Yayında Verdi: Galatasaray'da Büyük Kayıp

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da sıcak gelişmeler peş peşe geliyor. Transfer döneminde Sane ve İlkay Gündoğan gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip aldığı haberle yıkıldı. Teknik direktör Okan Buruk, Nijerya Milli Futbol Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen'in durumu hakkında flaş bir açıklama yaptı.

SON DURUMU BİLİNMİYOR

Okan Buruk, konuk olduğu NOW TV'deki programda Osimhen ile ilgili net bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI:'KORKUMUZ BAŞIMIZA GELDİ'

Afrika'ya giden Sarı-kırmızılı milli oyuncular için zaman zaman korku duyduklarını belirten Buruk, "Oradaki saha şartları ve rakiplerin sertliği bizim için korku oluşturuyor. Bu korkumuz Osimhen ile başımıza geldi. Ona ulaştık. Ayağında bir ağrı varmış. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Kulüp doktorumuz Yener İnce, milli takım doktorlarına ulaştı. Mümkün olursa en kısa zamanda buraya getirtip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Yarın durumu daha netleşecektir. Ağrısı var. Kulüp olarak aksiyon aldık. Gerekirse Osimhen'i buraya getirmek istiyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi de yaklaştı. Bizim için önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

VİCTOR OSİMHEN SAKATLANDI MI?

Ruanda ile oynanan maçta bileğine aldığı sert darbe sonrası yerde kalan Osimhen karşılaşmaya devam edemedi. Nijerya teknik heyeti, sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Osimhen'e moral olarak destek oldu.

VİCTOR OSİMHEN KAÇ HAFTA YOK, SON DURUMU NE?

Sakatlanarak oyuna devam edemeyen Victor Osimhen'in ayağına buz tedavisi uygulandı. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Nijeryalı golcünün son durumu belli olacak. Maç sonu konuşan teknik direktör Eric Chelle, "Osimhen, ayak bileğinde ağrı hissetti. Durumuna yarın bakacağız." dedi.

