EuroBasket'te Mucize! Finlandiya Sırbistan'ı Devirdi, Çeyrek Final Biletini Aldı

12 Dev Adam'ın çeyrek finale yükseldiği EuroBasket'te dün akşam yaşanan "mucizevi" olay spor gündemine damga vurdu. Finlandiya, turnuvanın favorisi Sırbistan'ı 92-86 mağlup ederek çeyrek final biletini kaptı.

Avrupa'daki spor taraftarı son günlerde 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) tadını çıkarıyor. Son 16 turu maçları oynanmaya devam ederken, İsveç galibiyeti sonrası çeyrek finale yükselen Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yanında bir çeyrek finalist daha belli oldu.

Dün akşam oynanan ve "turnuvanın 1 numaralı favorisi" denilen Sırbistan ile Finlandiya'nın karşılaştığı maçta hiç kimsenin beklemediği bir şey oldu ve Finlandiya, Sırbistan'ı 92-86 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

EuroBasket'te Mucize! Finlandiya Sırbistan'ı Devirdi, Çeyrek Final Biletini Aldı - Resim : 1

1. Periyot: 24-28

Devre: 48-44

3. Periyot: 66-68

EuroBasket'te Mucize! Finlandiya Sırbistan'ı Devirdi, Çeyrek Final Biletini Aldı - Resim : 2

SIRBİSTAN'DAN İKİ YIL ÜST ÜSTE VEDA

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Sırbistan'ı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Finlandiya, EuroBasket'te 2022'nin ardından 2025'te de çeyrek finale yükselmeyi başarmış oldu. Sırbistan ise Avrupa Şampiyonası'na üst üste ikinci kez son 16 turunda veda etti.

Finlandiya, Fransa-Gürcistan eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı Basketbol
