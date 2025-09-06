Filenin Sultanları'nın Finaldeki Rakibi İtalya

Filenin Sultanlar'nı 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakibi Brezilya'yı 3-2 mağlup eden İtalya oldu. Türkiye ile İtalya'yı karşı karşıya getirecek final maçı yarın 15.30'da başlayacak.

Filenin Sultanları'nın Finaldeki Rakibi İtalya
Filenin Sultanları FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya’yı 3-1 mağlup ederek finale yükselen ilk ekip olmuştu.

İtalya ile Brezilya arasında oynanan ve nefes kesen yarı final karşılaşmasında İtalya, 2-1 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi oldu.

Sultanlar, yarı finalde Japonya'yı mağlup etmesinin ardından tarihinde ilk kez finale yükselmişti.

Dünya Şampiyonası'nda Türkiye ile İtalya'nın karşılaşacağı final müsabakası 7 Eylül Pazar (Yarın) 15.30'da oynanacak.

Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

