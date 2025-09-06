Galatasaray'da 'Eyüpspor' Hazırlığı Tam Gaz!

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, ligin 5. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray'da 'Eyüpspor' Hazırlığı Tam Gaz! - Resim : 1

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İHA

