TFF ile İspanya İmzayı Attı

Türkiye Futbol Federasyonu ile İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu arasında yarın oynanacak Dünya Kupası elemeleri ikinci maçı öncesinde işbirliği anlaşması imzalandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) arasında yarın oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçı öncesinde bir işbirliği anlaşması imzalandığını açıkladı.

TFF'nin açıklamasına göre kadın futbolu, alt yaş kategori milli takımları ve futbol gelişimi gibi pek çok alanı kapsayan iş birliği anlaşması doğrultusunda iki ülkenin futbol kültürleri ve birikimlerinin bütünleşmesiyle her iki tarafa da faydalı olacak ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada ayrıca "İmzalanan bu iş birliği anlaşmasıyla ülkemizin İtalya ile ortaklık çerçevesinde ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ve İspanya-Fas-Portekiz ortaklığıyla düzenlenecek olan 2030 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarına da karşılıklı olarak katkı sağlanması amaçlanıyor" denildi.

