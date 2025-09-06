Ali Koç Gemileri Yaktı! 'Fenerbahçe Zidane ile Anlaştı' İddiası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de teknik direktörü Jose Mourinho’nun göreden ayrılmasının ardından arayışlar sürerken, Ali Koç’un sır gibi sakladığı isim ortaya çıktı.

Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevi için Roger Schmidt, Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou gibi isimlerden olunlu yanıt alınamazken, ortaya sürpriz bir teknik adamın ismi çıktı.

Sabah’ta yer alan habere göre, kariyerinde son olarak Real Madrid’i çalıştıran Zinedine Zidane ile sarı-lacivertlilerin masaya oturduğu kaydedildi.

Zinedine ile göreüşen Fenerbahçe yönetiminin Fransız teknik adamdan olumlu yanıt aldığı öne sürüldü. Maaş ve sözleşme detaylarında da pürüz çıkmaması durumunda Zidane’ın Fenerbahçe’nin başına geçeceği öğrenildi.

Kaynak: Sabah