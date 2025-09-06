Fenerbahçe'nin Yeni Menajeri Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın yeni takım menajeri belli oldu. Sarı-lacivertliler, yollarına eski oyuncuları da olan Caner Pekşen ile yollarına devam edecek.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüze yıllarca çubuklu formamızla pasör olarak hizmet eden Caner Pekşen; 2025-2026 sezonuyla birlikte Fenerbahçe Medicana Erkek A Takımımızın takım menajeri olarak görev yapacaktır" denildi.

Hem sportif direktörlük hem de A takım menajerliğini sürdüren Dariusz Stanicki'nin de hem kadın hem de erkek takımların bağlı olduğu sportif direktör olarak görevine devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA