Fenerbahçe'nin Yeni Menajeri Belli Oldu

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı menajerliğine, daha önce takımda iki farklı dönemde forma giyen Caner Pekşen'in getirildiği açıklandı.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın yeni takım menajeri belli oldu. Sarı-lacivertliler, yollarına eski oyuncuları da olan Caner Pekşen ile yollarına devam edecek.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüze yıllarca çubuklu formamızla pasör olarak hizmet eden Caner Pekşen; 2025-2026 sezonuyla birlikte Fenerbahçe Medicana Erkek A Takımımızın takım menajeri olarak görev yapacaktır" denildi.

Hem sportif direktörlük hem de A takım menajerliğini sürdüren Dariusz Stanicki'nin de hem kadın hem de erkek takımların bağlı olduğu sportif direktör olarak görevine devam edeceği belirtildi.

