12 Dev Adam EuroBasket'te Çeyrek Finalde! Mililer İsveç'i Devirdi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 ( 2025 Avrupa Şampiyonası) son 16 turunda İsveç’i mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. 12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşı karşıya gelecek.

1. çeyrek sonucu:

Türkiye: 20 - İsveç: 23

2. çeyrek sonucu

Türkiye: 37 - İsveç: 42

3. çeyrek sonucu

Türkiye: 63 - İsveç: 55

4. çeyrek sonucu

Türkiye: 85 - İsveç: 79

İLK 5 DEĞİŞMEDİ

12 Dev Adam'ın başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki 6. maçta da aynı ilk 5'i tercih etti. Milliler, Arena Riga'da oynanan müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün, ilk 5'i ile çıktı.

Türkiye, A Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmaya da aynı ilk 5 ile başlamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi