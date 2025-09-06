Filenin Sultanları Tarih Yazmak İçin Sahaya Çıkıyor: Final Biletini Türkiye mi Alacak Japonya mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin Sultanları), yıllardır Türkiye'ye yaşattıkları gururun bir yenisi için bugün Tayland'da sahaya çıkıyor. Çeyrek finalde ABD'yi 3-1 mağlup ederek tarihte ilk kez FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın yarı finaline çıkmayı başaran milliler, bugün Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda saat 11.30'da oynanacak mücadelede milli takım, yeni bir tarihi başarı için Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya'nın rakibi olacak.

JAPONYA 4'TE 3 YAPTI

Milli takım, Japonya ile son iki yılda FIVB Milletler Ligi'nde 3, Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde ise 1 kez karşılaştı. Milletler Ligi'nde 2023, 2024 ve 2025 yıllarında oynadığı üç maçı da kaybeden milli takım, sadece 2023'te Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde rakibini mağlup edebildi.

Türkiye ile Japonya arasındaki maçlar çekişmeli geçerken, skorlar şu şekildeydi:

Olimpiyat Oyunları Elemeleri:

2023 - Türkiye-Japonya: 3-1

FIVB Milletler Ligi:

2023 - Türkiye-Japonya: 2-3

2024 - Türkiye-Japonya: 2-3

2025 - Türkiye-Japonya: 2-3

FERHAT AKBAŞ'TAN TARİHİ BAŞARI

Dünya Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya, başkent Bangkok'ta oynanan çeyrek final maçında güçlü takımlardan olan Hollanda'yı 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Japonya organizasyonda 15 yıl sonra yarı finale yükselirken Ferhat Akbaş da Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör olma başarısını gösterdi.

Ferhat Akbaş

GÖZLER İTALYA-BREZİLYA MAÇINDA

Organizasyonun güçlü ekiplerinden, son organizasyonun bronz madalyalısı İtalya, çeyrek finalde karşılaştığı Polonya'yı 3-0 yenerek üst tura yükselmeyi başardı. Bir diğer çeyrek final mücadelesinde Brezilya ise organizasyonda sürprizlere imza atan Fransa ile karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen, son organizasyonun gümüş madalyalısı Brezilya, adını yarı finale yazdırarak İtalya'nın rakibi oldu. İtalya-Brezilya mücadelesi Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda 15.30'da başlayacak.

Kaynak: AA