PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'den Kötü Haber: Kulüpten Apar Topar Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa futbolunun dev kulübü PSG’nin teknik direktörü Luis Enrique geçirdiği bisiklet kazasının ardından acil servise kaldırıldı.

Enrique’nin köprücük kemiğinin kırıldığı bildirilirken, ameliyat olacağı bildirildi.

Enrique’nin durumuna ilişkin PSG’den yapılan açıklamada, "Geçirdiği bisiklet kazasının ardından PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, acil serviste tedavi altına alındı ve köprücük kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilecek. Kulüp, kendisine tam destek veriyor ve acil şifalar diliyor. Daha fazla bilgi ilerleyen zamanlarda paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA