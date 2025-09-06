PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'den Kötü Haber: Kulüpten Apar Topar Açıklama Geldi

PSG'nin İspanyol teknik direktörü Luis Enrique kaza geçirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Enrique'nin ameliyata alınacağı bildirildi.

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'den Kötü Haber: Kulüpten Apar Topar Açıklama Geldi
Fransa futbolunun dev kulübü PSG’nin teknik direktörü Luis Enrique geçirdiği bisiklet kazasının ardından acil servise kaldırıldı.

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'den Kötü Haber: Kulüpten Apar Topar Açıklama Geldi

Enrique’nin köprücük kemiğinin kırıldığı bildirilirken, ameliyat olacağı bildirildi.

Enrique’nin durumuna ilişkin PSG’den yapılan açıklamada, "Geçirdiği bisiklet kazasının ardından PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, acil serviste tedavi altına alındı ve köprücük kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilecek. Kulüp, kendisine tam destek veriyor ve acil şifalar diliyor. Daha fazla bilgi ilerleyen zamanlarda paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

