Lamine Yamal Konya’da!

2026 Avrupa Şampiyonası yolunda A Milli Futbol Takımı ile kritik bir maça çıkacak İspanya Milli Takımı, maç öncesi Konya’ya geldi. Kadroda yer alan Lamine Yamal, futbolseverlerin ilgisini üzerine topladı.

Bulgaristan’dan özel uçakla Konya’ya gelen İspanyol kafilesi, havalimanında kısa bir bekleyişin ardından otobüsle kamp yapacağı otele geçti.

7 Eylül Pazar akşamı Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak maç öncesi taktik çalışmalarına başlayacak olan İspanya, kadrosunda pek çok yıldız barındırıyor. Maç, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te oynanacak.

Kaynak: AA