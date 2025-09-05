Lamine Yamal Konya’da!

EURO 2026 elemelerinde Türkiye ile karşılaşacak İspanya Milli Takımı Konya’ya ulaştı. Kadroda, Barcelona’nın 16 yaşındaki süper yıldızı Lamine Yamal da yer alıyor.

2026 Avrupa Şampiyonası yolunda A Milli Futbol Takımı ile kritik bir maça çıkacak İspanya Milli Takımı, maç öncesi Konya’ya geldi. Kadroda yer alan Lamine Yamal, futbolseverlerin ilgisini üzerine topladı.

Bulgaristan’dan özel uçakla Konya’ya gelen İspanyol kafilesi, havalimanında kısa bir bekleyişin ardından otobüsle kamp yapacağı otele geçti.

Lamine Yamal Konya’da! - Resim : 1

7 Eylül Pazar akşamı Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak maç öncesi taktik çalışmalarına başlayacak olan İspanya, kadrosunda pek çok yıldız barındırıyor. Maç, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te oynanacak.

Kaynak: AA

İspanya
