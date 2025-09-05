Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a Transferi Sonrası İlk Açıklama

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, Uğurcan Çakır'ın vedası sonrası ilk kez konuştu.

Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a Transferi Sonrası İlk Açıklama
Trabzonspor’dan Galatasaray’a transfer olan kaleci Uğurcan Çakır taraftarları ayağa kaldırırken, bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke ilk kez konuştu.

Tekke, Uğurcan ile bir görüşme yaptığını ve deneyimli kalecinin yaptığı açıklamanı her şeyi net olarak açıkladığını belirtirken, “Ben de futbolculuğumda ayrılmak zorunda kaldım. Birçok oyuncu gitti. Bizim sevgimiz, kızgınlığımız eşit derecede. Bunlar bu işin doğasında var. Bazen sizin elinizde olmayan kararlar da olabiliyor. Bunlarla devam etmek zorundasınız. 3 tane genç oyuncumuz var. Bunlardan özellikle Onur Alp yeni başladı. Fenerbahçe maçında kalede kimin olacağı ilk düşündüğüm şey. Onur Alp'in sakatlığı var. İnşallah o maça kadar yetişir” ifadelerini kullandı.

'YABANCI SINIRINDAN DOLAYI SIKINTI VAR'

Tekke, açıklamasının devamında kaleci transferi çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bir yıl kiralık bir kaleci olabilir. Türk kaleci bulamıyoruz. Yabancı, sınırdan dolayı sıkıntımız var. Çok iyi kalecilerde çok ciddi rakamlar oluyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor”

Trabzonspor, Galatasaray’dan Uğurcan’ın transferi için 33+3 milyon euro bonservis geliri elde etmişti.

