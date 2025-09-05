Trabzonspor Yeni Transferini Resmen Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzonspor, Benjamin Bouchouari’nin transferi için anlaşma sağlandığını açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama "Profesyonel futbolcu Benjamin Bouchouari’nin, kulübümüze kesin transferi konusunda AS Saint Etienne Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır" denildi.

Anlaşmaya göre 4 milyon euro bonservis 3 taksit halinde ödenecek. Sonraki satışta kardan yüzde 15 pay verilecek. Sözleşme 3+1 yıl, maaş ise 1 milyon euro olarak belirlendi.

Kaynak: İHA