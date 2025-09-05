Tüm Gözler Konya'da... Türkiye-İspanya Maçının Hakemi Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ikinci maçında pazar günü İspanya ile karşılaşacak. Konya'da oynayacak maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Tüm Gözler Konya'da... Türkiye-İspanya Maçının Hakemi Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te İspanya ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin hakeminin İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver olduğu açıklandı.

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Christopher Kavanagh olacak. Maçta Jarred Gavan Gillett VAR, Darren England ise AVAR olarak görev yapacak.

Tüm Gözler Konya'da... Türkiye-İspanya Maçının Hakemi Belli Oldu - Resim : 1

MİLLİLERİN İKİ MAÇINDA GÖREV ALDI

Olivier, daha önce A Milli Takım'ın 2 maçında düdük çaldı. İngiliz hakem, ay-yıldızlıların 2015 yılında Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda deplasmanda Kazakistan’ı 1-0, 2021 yılında Dünya Kupası Elemeleri G Gurubu’nda Hollanda’yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmalarda görev aldı.

Milli Maç Biter Bitmez Aradı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakan Çalhanoğlu’nu Terleten Uyarı: Bakın Kaptan Ne Demiş?Milli Maç Biter Bitmez Aradı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakan Çalhanoğlu’nu Terleten Uyarı: Bakın Kaptan Ne Demiş?Spor
Ay Yıldız Bir Esti Tam Esti! Spor Yorumcuları Türkiye'nin Gürcistan Zaferinin Kritik Noktasını Açıkladı: ‘Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı’Ay Yıldız Bir Esti Tam Esti! Spor Yorumcuları Türkiye'nin Gürcistan Zaferinin Kritik Noktasını Açıkladı: ‘Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı’Spor
İddialara O Da Sessiz Kalamadı! Nihat Kahveci Maç Sonu Çıldırdı: ‘Bizi Yiyip Bitirdiniz, Pes Artık’İddialara O Da Sessiz Kalamadı! Nihat Kahveci Maç Sonu Çıldırdı: ‘Bizi Yiyip Bitirdiniz, Pes Artık’Spor

Kaynak: İHA

Etiketler
Futbol A Milli Takım
Böyle Maç Mı Kazanacaksınız! Galatasaray’ın Devler Ligi'ndeki Rakibinden Hain Plan: Tüm Hukukçuları Devreye Soktular Aslan İçin Hain Plan
Prof. Dr. Canan Karatay Üstüne Basa Basa Uyardı: Bu Gıdalar Kan Şekerini Fırlatıyor Prof. Dr. Canan Karatay Üstüne Basa Basa Uyardı: Bu Gıdalar Kan Şekerini Fırlatıyor
Fenerbahçe Taraftarına Kötü Haber: Reddetti Fenerbahçe Taraftarına Kötü Haber
Dünyanın En Güzel Köyleri Belli Oldu: Türkiye'den O Köy Listeye Adını Yazdırdı Dünyanın En Güzel Köyleri Belli Oldu: Türkiye'den O Köy Listeye Adını Yazdırdı
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Flaş Karar: İstanbul'da Okul Saatleri Değişti Okul Saatleri Değişti
Van’ın Göbeğinde Keşfettiler! Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Yığıntı Halinde Bulundu: Bir Tanesi Bile Çok Değerli Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Çok Değerli
YSK'dan CHP'ye Bir Ret, Bir Kabul: İlçe Kongreleri Devam Edecek YSK'dan CHP'ye Bir Ret, Bir Kabul
Ay Yıldız Bir Esti Tam Esti! Spor Yorumcuları Türkiye'nin Gürcistan Zaferinin Kritik Noktasını Açıkladı: ‘Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı’ Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı
CHP İstanbul İl Yönetimine Atanan 'Kayyım Heyeti'nde Çatlak! 'Kayyım Heyeti'nde Çatlak!