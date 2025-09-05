Fenerbahçe Taraftarına Kötü Haber: Reddetti
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken, taraftara kötü haber geldi. Ünlü teknik adam Fenerbahçe'nin teklifini reddetti.
Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürerken, taraftarın çok istediği isimden kötü haber geldi.
Fenerbahçe’in adayları arasında yer alan Luciano Spaletti’nin teklifi geri çevirdiği belirtildi.
Spaletti’nin dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söylediği öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin diğer adaylara yoğunlaştığı belirtildi.
