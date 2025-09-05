Kocaelispor Ayrılığı Açıkladı! Alt Lige Yolladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, kadroda düşünmediği oyunculardan olan Mesut Can Tunalı'yı sözleşmesini uzatıp Trendyol 1. Lig ekibi Serikspor'a kiraladığını açıkladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mesut Can Tunalı'nın 30.06.2026 bitiş tarihli sözleşmesi, 2026-2027 futbol sezonunu kapsayacak biçimde 30.06.2027 tarihine kadar uzatılmış olup, futbolcumuz 2025-2026 sezonu sonuna kadar Serikspor'a kiralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA