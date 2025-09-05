Kocaelispor Ayrılığı Açıkladı! Alt Lige Yolladı

Kocaelispor, kadroda düşünmediği oyunculardan olan 24 yaşındaki Mesut Can Tunalı'yı sözleşmesini uzatıp 1. Lig ekibi Serikspor'a kiraladı.

Kocaelispor Ayrılığı Açıkladı! Alt Lige Yolladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, kadroda düşünmediği oyunculardan olan Mesut Can Tunalı'yı sözleşmesini uzatıp Trendyol 1. Lig ekibi Serikspor'a kiraladığını açıkladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mesut Can Tunalı'nın 30.06.2026 bitiş tarihli sözleşmesi, 2026-2027 futbol sezonunu kapsayacak biçimde 30.06.2027 tarihine kadar uzatılmış olup, futbolcumuz 2025-2026 sezonu sonuna kadar Serikspor'a kiralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kocaelispor Ayrılığı Açıkladı! Alt Lige Yolladı - Resim : 1

Tüm Gözler Konya'da... Türkiye-İspanya Maçının Hakemi Belli OlduTüm Gözler Konya'da... Türkiye-İspanya Maçının Hakemi Belli OlduSpor
Milli Maç Biter Bitmez Aradı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakan Çalhanoğlu’nu Terleten Uyarı: Bakın Kaptan Ne Demiş?Milli Maç Biter Bitmez Aradı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakan Çalhanoğlu’nu Terleten Uyarı: Bakın Kaptan Ne Demiş?Spor
İddialara O Da Sessiz Kalamadı! Nihat Kahveci Maç Sonu Çıldırdı: ‘Bizi Yiyip Bitirdiniz, Pes Artık’İddialara O Da Sessiz Kalamadı! Nihat Kahveci Maç Sonu Çıldırdı: ‘Bizi Yiyip Bitirdiniz, Pes Artık’Spor

Kaynak: İHA

Etiketler
Futbolcu Süper Lig
Tüm Gözler Konya'da... Türkiye-İspanya Maçının Hakemi Belli Oldu Türkiye-İspanya Maçının Hakemi Belli Oldu
Babam Oğlum Filminin Çocuk Yıldızıydı! Ege Tanman İstanbul’u Terk Ediyor! İşte Nedeni… Ünlü Oyuncu İstanbul'u Terk Ediyor
Sahaya Çıkmayan Takım Diyarbekirspor, PFDK'ya Sevk Edildi Sahaya Çıkmayan Takım PFDK'ya Sevk Edildi
Prof. Dr. Canan Karatay Üstüne Basa Basa Uyardı: Bu Gıdalar Kan Şekerini Fırlatıyor Prof. Dr. Canan Karatay Üstüne Basa Basa Uyardı: Bu Gıdalar Kan Şekerini Fırlatıyor
Fenerbahçe Taraftarına Kötü Haber: Reddetti Fenerbahçe Taraftarına Kötü Haber
Böyle Maç Mı Kazanacaksınız! Galatasaray’ın Devler Ligi'ndeki Rakibinden Hain Plan: Tüm Hukukçuları Devreye Soktular Aslan İçin Hain Plan
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Flaş Karar: İstanbul'da Okul Saatleri Değişti Okul Saatleri Değişti
Van’ın Göbeğinde Keşfettiler! Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Yığıntı Halinde Bulundu: Bir Tanesi Bile Çok Değerli Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Çok Değerli
YSK'dan CHP'ye Bir Ret, Bir Kabul: İlçe Kongreleri Devam Edecek YSK'dan CHP'ye Bir Ret, Bir Kabul
Ay Yıldız Bir Esti Tam Esti! Spor Yorumcuları Türkiye'nin Gürcistan Zaferinin Kritik Noktasını Açıkladı: ‘Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı’ Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı
CHP İstanbul İl Yönetimine Atanan 'Kayyım Heyeti'nde Çatlak! 'Kayyım Heyeti'nde Çatlak!