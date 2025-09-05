FIFA'da Yeni Dönem... Efsaneler Irkçılığa Karşı Birleşti

FIFA, futbolda ırkçılıkla mücadele kapsamında efsane isimlerin yer aldığı 16 kişilik 'Futbolcuların Sesi Paneli'ni kurdu. Panel, eğitimden reformlara kadar birçok alanda aktif rol üstlenecek.

FIFA, ırkçılıkla mücadelede kararlılığını göstermek için futbol tarihine damga vurmuş isimlerden oluşan 16 kişilik özel bir panel kurdu. Başkanlığını Liberya eski Devlet Başkanı ve Ballon d'Or sahibi George Weah’ın üstlendiği 'Futbolcuların Sesi Paneli'nde, Didier Drogba gibi isimler de yer alıyor.

FIFA’nın paylaştığı açıklamada, panelin temel amacının futbolun her seviyesinde ırkçılıkla mücadele etmek, farkındalık yaratmak, eğitim süreçlerine katkı sunmak ve somut reformlar geliştirmek olduğu belirtildi. Üyelerin kişisel deneyimleriyle bu sürece ışık tutacağı ve 'Irkçılığa Hayır' kampanyasını sahada ve toplumda daha etkin hale getireceği ifade edildi.

KİMLER YER ALIYOR?

Panelin üyeleri arasında Didier Drogba (Fildişi Sahili) ve Emmanuel Adebayor (Togo) gibi Türkiye’de futbolseverlerin yakından tanıdığı isimlerin yanı sıra, Ivan Cordoba, Mikael Silvestre, Blaise Matuidi, Formiga, Lotta Schelin ve Briana Scurry gibi kadın ve erkek futbolunun önemli figürleri de yer alıyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino da panele ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu kadar tutkulu, deneyimli ve etkili isimleri bir araya getirmek bizim için büyük bir şans. Artık ırkçılık sadece kınanmakla kalmayacak, sahada ve saha dışında etkili biçimde cezalandırılacak. Bu panel, futbol kültüründe kalıcı bir değişimi başlatacak,” dedi.

Panelin önümüzdeki dönemde FIFA gençlik turnuvalarına katılan oyuncularla temas kurarak eğitim programları düzenleyeceği ve farklı ülkelerde ırkçılık karşıtı kampanyaları sahada destekleyeceği bildirildi.

