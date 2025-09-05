Adana Demirspor’da Yeni Başkan Belirlendi

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Adana Demirspor’da başkanlık koltuğuna Ali Sancak getirildi.

Adana Demirspor’da Yeni Başkan Belirlendi
Bir dönem Süper Lig’i sarsan performanslarıyla dikkat çeken Adana Demirspor, maddi sıkıntılar, silinen puanlar ve sportif çöküntüyle boğuşuyor. Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, başkanlık görevine yönetim kurulu kararıyla Ali Sancak’ın atandığı belirtildi. Bedirhan Durak, 1 Eylül'de görevi bırakmıştı.

ZOR GÜNLER YAŞIYOR

Fırtına gibi çıktıkları Süper Lig'de transfer yasağından kaynaklı takviye yapılamaması ve üst üste gelen disiplin cezaları, Adana temsilcisini zor durumda bıraktı. 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, bu sezon 4 maça çıktı ve bu maçlardan hiç galibiyet alamadı. Son olarak, Amedspor'a 8-0 mağlup olan takım, UEFA'nın kestiği ceza nedeniyle -11 puanla 20. sırada yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

