Filenin Sultanları Tarihinde İlk Kez Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Filenin Sultanları, Tayland’ın başkenti Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda Japonya ile karşı karşıya geldi. 11:30’da başlayan maçın ilk setinde savunmada üstünlüğünü kuran Japonya, seti 25-16 ile kazandı. Japonya’da smaçör Wada ilk sette öne çıkan oyuncu oldu. İkinci sette bloklarda ve kaptan Eda Erdem’in orta oyunları ile sete damga vuran ay-yıldızlılar, seti 27-17 kazandı ve durumu 1-1’e getirdi.

Üçüncü sette Ebrar Karakurt’un da devreye girmesiyle farkı açan ay-yıldızlılar, seti 25-18 kazandı. Dördüncü sette 24-21 geriye düşen Türkiye, Eda Erdem ve Elif Şahin’in servisteki serisiyle sete tutundu ve 27-25 kazandı.

Maçın MVP’si 28 sayı ile Vargas oldu.

RAKİP KİM OLACAK?

Filenin Sultanları'nın finaldeki İtalya-Brezilya maçının galibi olacak. Karşılaşma 15:30’da oynanacak.

Milliler şampiyonada İspanya, Bulgaristan, Kanada ile karşılaştı. Son 16 turunda Slovenya, çeyrek finalde ABD ile oynadı.

Kaynak: Haber Merkezi