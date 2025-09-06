Filenin Sultanları Tarihinde İlk Kez Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor!

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası yarı finalindeki rakibi Japonya'yı setlerde 3-1 mağlup ederek final biletini aldı. Millilerin finaldeki rakibi bugünkü İtalya-Brezilya maçının galibi olacak.

Filenin Sultanları, Tayland’ın başkenti Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda Japonya ile karşı karşıya geldi. 11:30’da başlayan maçın ilk setinde savunmada üstünlüğünü kuran Japonya, seti 25-16 ile kazandı. Japonya’da smaçör Wada ilk sette öne çıkan oyuncu oldu. İkinci sette bloklarda ve kaptan Eda Erdem’in orta oyunları ile sete damga vuran ay-yıldızlılar, seti 27-17 kazandı ve durumu 1-1’e getirdi.

Filenin Sultanları Tarihinde İlk Kez Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor! - Resim : 1

Üçüncü sette Ebrar Karakurt’un da devreye girmesiyle farkı açan ay-yıldızlılar, seti 25-18 kazandı. Dördüncü sette 24-21 geriye düşen Türkiye, Eda Erdem ve Elif Şahin’in servisteki serisiyle sete tutundu ve 27-25 kazandı.

Maçın MVP’si 28 sayı ile Vargas oldu.

Filenin Sultanları Tarihinde İlk Kez Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor! - Resim : 2

RAKİP KİM OLACAK?

Filenin Sultanları'nın finaldeki İtalya-Brezilya maçının galibi olacak. Karşılaşma 15:30’da oynanacak.

Milliler şampiyonada İspanya, Bulgaristan, Kanada ile karşılaştı. Son 16 turunda Slovenya, çeyrek finalde ABD ile oynadı.

