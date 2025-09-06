Fenerbahçe'de Yarış Kızıştı! İşte Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp'in Listeleri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak ola başkanlık seçimlerinde yarış kızıştı. Kulübün mevcut Başkanı Ali Koç’un ardından diğer başkan adayları Sadettin Saran ile Hakan Bilal Kutlualp’in de yönetim kurulu listeleri belli oldu.

SADETTİN SARAN'IN LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Saadettin Saran, listesini sosyal medyadan duyurdu. Ünlü iş insanının listesinde şu isimler yer aldı:

Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Yunus Kılıç.

Sadettin Saran, Ali Koç'un en güçlü rakibi olarak görülüyor.

HAKAN BİLAL KUTLUALP'İN LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Hakan Bilal Kutlualp de listesini kampanya sayfasının sosyal medya hesabından duyurdu.

Listede, Savaş Adalet, Ali Ferhat Ağmış, Vedat Bayram, Kerem Bozyayla, Celal Can, Tamer Erbek, Berkay Erdim, Alp Kaan Çetin, Mahmut Sercan Demirtaş, Çağdaş Kadakal, Sinan Hacıoğlu, Aydın Kaya, Erkan Kaya, Selim Koray, Doğan Barış Öztop, Serkan Sarıyaprak, Selin Şenay, Celal Can Uzkan, Mustafa Tunçdemir, Hüseyin Burak Yeni, Burcuhan Yıldıran Kuroğlu isimleri yer aldı.

Kaynak: AA