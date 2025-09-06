Ali Koç Resmen Yeniden Aday! İşte Yeni Yönetim Kurulu Listesi

Fenerbahçe'de başkanlık yarışına kısa bir süre kala, Ali Koç resmen yeniden aday oldu. Koç'u yeni yönetim kurulu listesi de belli oldu.

Fenerbahçe’de 20-21 Eylül tarihlerinde yaşanacak başkanlık seçimi öncesinde Ali Koç, yeni yönetim kurulu listesini belirledi.

Gerekli imza sayısına ulaşan Koç listesini Yüksek Divan Kurulu’na teslim etti.

Ali Koç’un listesinde yer alan isimler ise şöyle:

“Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık Eren, Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt Korkut, Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya, Selma Altay Rodopman.”

Ali Koç, genel kurulda, şimdiye kadar adaylığını netleştiren bir diğer isim olan Sadettin Saran ile mücadele edecek.

Kaynak: DHA

