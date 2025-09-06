Verstappen İtalya'da İlk Cebe Yerleşti

Formula 1'de İtalya'nın Monza kentinde koşulacak Grand Prix'inde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu.

Formula 1’de İtalya Grand Prix’inde pole pozisyonunu Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek etabın sıralama turlarında 1 dakika 18.792 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.

Verstappen'in 0.077 saniye arkasında McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ikinci, 0.190 saniye gerisinde McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise üçüncü sırayı aldı.

İtalya Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 7, Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 galibiyeti bulunuyor.

