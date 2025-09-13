Kocaeli’de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 1 kilo 125 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 17 bin 785 TL nakit para ve 50 dolar bulundu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden biri hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheliden S.N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.A. ve C.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA