AKP'den İstanbul'da 30 Yaş Sınırı İçin Yeni Hamle

İstanbuL'da 30 yaş üstü öğrenciler için indirimli ulaşımda yeni şartlar getirilirken, AKP bu karara karşı hukuk mücadelesi vereceğini açıkladı.

İstanbul’da 30 yaşından büyük öğrenciler için toplu ulaşımda indirimli seyahat edebilmeleri için yeni koşullar getirilirken, AKP cephesinden yeni bir hamle geldi.

AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, kentte 30 yaşından gün alan öğrencilerin ulaşım indiriminden faydalanması için hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

AKP grubu olarak açtıkları iptal davası neticesinde, İBB'nin bu düzenlemesinin hukuka aykırı olduğunun mahkeme kararıyla tescillendiğine dikkati çeken Türkyılmaz, kararın iptaliyle artık yaş sınırı olmaksızın, öğrenci statüsüne sahip tüm bireylerin ulaşımda indirimli tarifeden yararlanabileceklerini vurguladı.

'MAHKEME KARARI YOK SAYILDI'

Türkyılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İBB yönetimi, mahkeme kararına rağmen Eylül 2025 Meclisinde aynı hukuksuz uygulamayı yeniden gündeme getirmiş ve CHP oylarıyla tekrar kabul etmiştir. Yapılan tek değişiklik, yalnızca yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, herhangi bir işte çalışmadıklarına dair belge ibraz etmeleri halinde indirimden yararlanabilmesidir. Ancak bu düzenleme, mahkeme kararında ve gerekçede ifade edilen hiçbir hususu karşılamamaktadır. İBB yönetimi, hukuku ve mahkeme kararını yok sayarak, İstanbul'da binlerce öğrencinin mağduriyetine sebep olmuş, politik bir inatlaşmayı yeni bir boyuta taşımıştır. Biz ise bugüne kadar olduğu gibi hem siyasi hem de hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, gerekli tüm girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: AA

