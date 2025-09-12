İBB'den 30 Yaş Üstü Öğrenciler İçin Yeni Şartlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da 30 yaş üstü öğrenciler için indirimli ulaşımda İstanbul Büyükşehir Belelediyesi’nden (İBB) yeni karar geldi.

İBB Meclisi’nin 11 Temmuz 2024’te onayladığı 30 yaşından gün alan öğrencilerin indirim oranının yüzde 10’a düşürülmesi kararı, İstanbul 2’nci İdare Mahkemesi tarafından bozulmuştu.

Mahkemenin kararı İBB Meclis’inde gündeme geldi. 30 yaş üstü öğrenciler için ulaşımın yeniden indirimli olmasına karar verilirken, bu konuda da çeşitli şartlar belirtlendi.

Yönetmelikte şu şartlar belirtildi:

“Bu öğrenciler aktif şekilde eğitim gördüklerini, SGK bünyesinde çalışan veya işyeri sahibi, ortağı olarak tescil kaydına sahip olmadıklarını (e-devlet çıktısıyla) kanıtlamaları durumunda 30 yaş altındaki öğrencilere sağlanan indirimden yararlanır.”

Kaynak: Haber Merkezi