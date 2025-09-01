30 Yaş Üstü Öğrencilere Müjde: O İndirim Hakkı Geri Geldi

Geçen yıl kaldırılan 30 yaş üstü öğrencilere indirimli ulaşım hakkı, itiraz sonucu geri geldi. Artık tüm öğrenciler eşit oranda indirimden faydalanabilecek.

30 Yaş Üstü Öğrencilere Müjde: O İndirim Hakkı Geri Geldi
İstanbul’da 30 yaş üzeri öğrencilerin toplu taşımada indirimli ulaşım hakkı yeniden tanındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 11 Temmuz 2024'te kaldırılan ve yüzde 10’a indirilen indirim oranı, İBB Meclis üyelerinin itirazı sonrası yargı kararıyla geri getirildi. İBB, artan maliyetler ve merkezi yönetimden gelen gelir kısıtlamalarını gerekçe göstererek, 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkına sınırlama getirmişti. Bu çerçevede, söz konusu yaş grubundaki öğrenciler yalnızca yüzde 10 indirimle toplu taşımadan yararlanabiliyordu.

TEPKİLER ARTTI, GERİ ADIM ATILDI

Ancak bu karar, hem kamuoyunda hem de İBB Meclisi’nde tepkiyle karşılandı. Meclis üyeleri tarafından açılan karşı dava sonucunda alınan kararla, kısıtlama iptal edildi ve 30 yaş üstü öğrencilerin diğer öğrencilerle eşit oranda indirimli ulaşım hakkı yeniden sağlandı.

İNDİRİMLİ FİYAT NE KADAR?

İstanbul’da eğitim gören öğrenciler, İstanbulkart uygulaması üzerinden satın aldıkları aylık abonman sayesinde indirimli ulaşımdan faydalanabiliyor. 1 Eylül 2025 itibariyle tek biniş ücreti: 13,18 TL, aylık öğrenci abonmanı (200 basım): 381 TL.

Kaynak: AA

