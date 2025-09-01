Mersin'de Korkunç Cinayet... 16 Yaşındaki Kızı Öldürdü, Savunması 'Pes' Dedirtti!

Mersin'in Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki bir kız çocuğu, otomobilde ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, silahla oynarken çocuğu yanlışlıkla vurduğunu iddia etti.

Mersin'de 16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü Olay, 31 Ağustos’ta gece saatlerinde merkez Toroslar ilçesinde meydana geldi. Hira Aygar, başından tabanca ile vurulmuş halde ağır yaralı olarak Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Aygar'ı hastaneye götüren erkek arkadaşı H.A.Ş., yaklaşık 2 aydır kız arkadaşı olduğu Aygar ile birlikte arkadaşlarının asker eğlencesine gittiklerini burada kendisine ait olan tabancayı da yanına aldığını, havaya ateş ettiğini, daha sonra dönüşte arkadaşı N.Ç.'nin (20) aracı ile yanlarında arkadaşları olan M.Z. (27) ile birlikte evlerine gittikleri esnada Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi üzerinde bir market önünde durduklarını araçtan indiklerini, araç içinde kalan Aygar'ın tabancayı alıp kafasına dayadığını, ardından ateş ettiğini iddia etti.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

M.Z. ve N.Ç.'nin de çelişkili ifadeleri üzerine çalışma başlatan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli H.A.Ş. ikinci ifadesinde şakalaşmak amacı ile tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını silahı boş zannederek tetiğe bastığını, olaydan hemen sonra hastaneye gitmediklerini, önce Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi'nde Müftü Deresi üst tarafında bir yere bıraktıklarını söyledi. Belirtilen yerde yapılan aramada kan izi bulundu. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Aygar, gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kadın cinayetleri Mersin
