Polis Alarma Geçti: Başsavcı Akın Gürlek'i Soran 2 Motosikletli Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in evinin önünde şüpheli şekilde dolaşan ve Gürlek’i soran iki motosikletli şahıs, gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in evinin bulunduğu sokakta şüpheli davranışlar sergileyen iki motosikletli kişi, Gürlek hakkında bilgi sormaları üzerine gözaltına alındı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Halk TV

Gözaltı
