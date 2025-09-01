Polis Alarma Geçti: Başsavcı Akın Gürlek'i Soran 2 Motosikletli Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in evinin önünde şüpheli şekilde dolaşan ve Gürlek’i soran iki motosikletli şahıs, gözaltına alındı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in evinin bulunduğu sokakta şüpheli davranışlar sergileyen iki motosikletli kişi, Gürlek hakkında bilgi sormaları üzerine gözaltına alındı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: Halk TV
Son Güncelleme: