'3 Milyon Uygur Türkü Türkiye'ye Getirilecek' İddiasına Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin ardından 3 milyon Uygur’un Türkiye’ye getirileceği iddia edildi.

Söz konusu iddialara İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin (DMM) açıklamasında "Çeşitli sosyal medya mecralarında “Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur’un Türkiye’ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı” yönünde ortaya atılan iddia tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir” denildi.

Açıklanın devamında ise şunlar kaydedildi:

“İddia edildiği şekilde Türkiye ile Çin arasında herhangi bir anlaşma ya da görüşme yapılmamıştır.

Kamuoyunun, uluslararası hassasiyet taşıyan bu tür konularda yalnızca resmî kurumların açıklamalarını esas alması; gerçeği yansıtmayan, spekülatif iddialara itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır."

