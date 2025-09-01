'3 Milyon Uygur Türkü Türkiye'ye Getirilecek' İddiasına Açıklama
3 milyon Uygur Türkü'nün Türkiye'ye getirileceği iddiasına ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olduğu kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin ardından 3 milyon Uygur’un Türkiye’ye getirileceği iddia edildi.
Söz konusu iddialara İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama geldi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin (DMM) açıklamasında "Çeşitli sosyal medya mecralarında “Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur’un Türkiye’ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı” yönünde ortaya atılan iddia tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir” denildi.
Açıklanın devamında ise şunlar kaydedildi:
“İddia edildiği şekilde Türkiye ile Çin arasında herhangi bir anlaşma ya da görüşme yapılmamıştır.
Kamuoyunun, uluslararası hassasiyet taşıyan bu tür konularda yalnızca resmî kurumların açıklamalarını esas alması; gerçeği yansıtmayan, spekülatif iddialara itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır."
