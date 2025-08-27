Bursa’da Eski Eş Dehşeti: Bıçaklanan Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Bursa’da korkunç bir kadın cinayeti yaşandı. Eski eşi tarafından bıçaklanan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 27 yaşındaki Sevgi Yandık, kurtarılamadı. Genç kadının ölüm haberi üzerine hastane önünde yakınları fenalık geçirdi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın şüphelisi, kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İncirli Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Sevgi Yandık ile eski eşi Doğan Ş. (31) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Doğan Ş., genç kadını vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçakladı.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Yandık, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen genç kadın kurtarılamadı. Sevgi Yandık’ın hayatını kaybettiği haberi, yakınlarını yasa boğdu. Hastane önünde toplanan aile üyeleri fenalık geçirdi.

Öte yandan, cinayet şüphelisi Doğan Ş., olayın ardından kaçtı ancak polis ekiplerinin çalışmasıyla iki saat geçmeden yakalandı. Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

