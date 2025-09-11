Eski Manavgat Belediye Başkanı Tutuklandı

Haklarında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen’in tutuklandığı bildirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen tutuklandı.

Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 7 Eylül'de gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, geniş güvenlik önlemleri altında Manavgat Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılık fadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Şükrü Sözen ve kardeşi, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şükrü Sözen, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti üyeliğinin askıya alınmasının ardından 16 Temmuz tarihinde CHP'den istifa etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Manavgat
