Şevval Şahin'le Türkiye'nin Gündemine Oturmuştu: Bakanlıktan 'Sevgili' Talimatı

İstanbul’un Bebek ilçesinde Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin’in sevgilisi Burak Ateş’e ait araçta, “Resmi hizmete mahsustur” yazılı kartın bulunması kamuoyunun gündemine gelirken bakanlık harekete geçti.

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamuller İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Altın Ateş Kimya AŞ temsilcisi Burak Ateş’in aracında söz konusu kartın bulunması sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Odatv’de yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ihracatçı birliklerine bir yazı gönderdiği belirtilirlen, yazıda, üyeler ve temsilciler tarafından Bakanlık logosu ve unvanının araçlarda veya belgelerde kullanılmasının cezai ve idari işlemleri gerektirdiğine dikkat çekildi.

'DERHAL SON VERİN'

Bakanlığın yazısında kullanımların derhal sonlandırılması gerektiği belirtilirken, “Bilgileri ile Meclisleri/Birlikleri yetkili organlarında görev alan şahıslar/firmalar tarafından Bakanlığımız logosunu ve unvanını içeren araç tanıtım kartlarının veya Bakanlığımız kurumsal kimliğini temsil eden herhangi bir belgenin/logonun/ibarenin hiçbir şekilde kullanılmaması, varsa bahse konu kullanımlara derhal son verilmesi hususunun tüm üyelerinize etkin bir şekilde duyurulması önemle rica edilir” ifadeleri kullanıldı.

Denetimlerin de sıklaştırılacağı öğrenildi.

'KART YASA DIŞI KULLANILDI'

Ticaret Bakanlığı, 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin’in 'Resmi hizmete mahsustur' yazılı araçta görüntülenmesine ilişkin yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Aracın Şahin’e ait olmadığını belirten bakanlık kartın yasa dışı şekilde kullanıldığını söyledi.





Kaynak: Odatv