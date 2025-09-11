Antalya Belediyesi’ne Rüşvet Soruşturmasında Yeni Gelişme! Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen Adliyeye Sevk Edildi

Antalya Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘rüşvet’ soruşturmasında rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, adliyeye sevk edildi.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, Antalya Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘rüşvetsoruşturmasında "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

"OTELDE İSTEMİYORDU"

Soruşturma dosyasında, Manavgat'taki bir otelin yapımında M.A.F, S.Ç. ve Ö.B'nin ortak oldukları ve Şükrü Sözen'in S.Ç'yi otelde istememesi üzerine Fatih Sözen tarafından zorlamalara maruz kaldığı iddiası yer aldı.

TEHDİT VE BASKI İDDİASI

Manavgat Belediyesinin otele ceza yazması, hakkında yıkım kararı alması ve otelin karşısına yıkım için belediyeye ait kepçeyi gönderdiği, otel hisselerinin devredilmesi için Fatih Sözen'in tehdit ve baskı uyguladığı ifadeleri de dosyaya eklendi.

Kaynak: AA

