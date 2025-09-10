Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon: Bir Kanala Kayyım Atandı, Eski Gelin de Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında beşinci dalga operasyon düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu rüşvet soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

ESKİ GELİN GÖZALTINDA

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, iş insanı Emin Hesapçıoğlu ile belediye bürokratları yer alıyor. Kerimoğlu, soruşturma kapsamında daha önce de gözaltına alınmış ve yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

OĞLU VE GELİNİ TUTUKLANMIŞTI

Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek 20 Ağustos'ta rüşvet soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Gökhan Böcek ile 2024'te dünyaevine giren Zuhal Böcek ise 27 Temmuz sabahı Antalya'dan uçakla gittiği İstanbul Havalimanı'nda, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Zuhal Böcek, 31 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek

BİR KANALA KAYYIM ATANDI

Operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna da kayyım atandı.

Kanal V'ye kayyım atandı

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA