Antalya Belediyesi 'Rüşvet' Soruşturmasında 1 Tutuklama

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasında gözaltına alınan bir şüpheli daha çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Antalya Belediyesi 'Rüşvet' Soruşturmasında 1 Tutuklama
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Son dönemde CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi de mercek altına alınmıştı.

1 TUTUKLAMA DAHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınan bir şüpheli daha çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G.B'nin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K. adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Z.B. de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: HaberTürk

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