Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Bir Filistin Tepkisi Daha: 'Söylediklerinin Hiçbir Dayanağı Yok'

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Muğla’da gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP Lideri Özgür Özel’in Filistin açıklamalarına daha önce X hesabından tepki gösteren Ömer Çelik, yeni bir tepki göstererek “Filistin konusunda en net konuşan lider Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Özgür Özel’in söylediklerinin hiçbir dayanağı yoktur” dedi.

Ömer Çelik’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Suriye'nin yıkılmış ve yıpranmış altyapısının ayağa kalkması bakımından son derece önemli bir vizyon ortaya koymuş oldu.

Doğalgaz Boru Hattı'nın hayata geçmesi, Türkiye'nin kendi bölgesinde istikrarı ve güvenliği sağlama açısından ne kadar önemli bir vizyona sahip olduğunu gösteriyor.

Cumhurbaşkanımız, Filistin konusunda en hassas davranan kişidir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözleri ciddiye alınacak gibi değil. Özel'in zeminsiz, dayanaksız hataları devam ettirmesi siyasi yanlıştır. Özel, Cumhurbaşkanımızın Gazze hassasiyetini sorgulayamaz. Filistin konusunda en net konuşan lider Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Özgür Özel’in söylediklerinin hiçbir dayanağı yoktur. Özel'in zeminsiz, dayanaksız hataları devam ettirmesi siyasi yanlıştır. Özel, Cumhurbaşkanımızın Gazze hassasiyetini sorgulayamaz.

'İSRAİL PROPAGANDASININ UZANTISI'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ilk tepkisini sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla vermişti. Çelik şunları söylemişti:

Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetine dil uzatan sözleri, Filistin’in herhangi bir yerinde duyulduğu anda İsrail propagandasının bir uzantısı olarak görülür. Başka odaklara göre hizalanan Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımızın cesaretini sorgulamaya kalkması ise gerçekten siyasi akılla bağdaşmayacak bir saçmalıktır.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP’nin ‘Millet iradesine sahip çıkıyor’ mitinglerinin son adresi Aksaray’da konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek “Sende Filistin hassasiyeti yok, Trump korkusu var” demişti.

Özel “Trump diyor ki, “Gazze’yi boşaltacağım, oteller yapacağım” bir kelime konuşuyor musun? İran’ı bombalıyor, Müslüman kanı döküyor İsrail, bir kelime konuşuyor musun? Türki cumhuriyetler Güney Kıbrıs’ı tanıyor, bir kelime konuşuyor musun? Erdoğan, ben senin Filistin sevgini sorgulamıyorum, çünkü ortada olmayan bir şey sorgulanamaz. Sende Filistin hassasiyeti yok, sende Trump hassasiyeti var, Trump korkusu var” diyerek seslenmişti.

Kaynak: Haber Merkezi