Muhittin Böcek'in Gelini Hakkında Yeni Gelişme
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
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Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek, suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması’ iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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