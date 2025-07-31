Muhittin Böcek'in Gelini Hakkında Yeni Gelişme

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Muhittin Böcek'in Gelini Hakkında Yeni Gelişme
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Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek, suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması’ iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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