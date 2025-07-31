60 Yaşındaki Adamın Sır Ölümü! Fırat Nehri'nde Cesedi Bulundu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri’nde erkek cesedi bulundu. Sudan çıkarılan cesedin 60 yaşındaki Halil Olgun’a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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60 Yaşındaki Adamın Sır Ölümü! Fırat Nehri'nde Cesedi Bulundu
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Olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri kıyısında meydana geldi. Nehir kenarında yürüyen vatandaşlar, su yüzeyinde hareketsiz halde duran bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polislerin müdahalesiyle sudan çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde cesedin 60 yaşındaki Halil Olgun’a ait olduğu ortaya çıktı.

60 Yaşındaki Adamın Sır Ölümü! Fırat Nehri'nde Cesedi Bulundu - Resim : 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olgun’un cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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