İstanbul'un Göbeğinde Vahşet! Ev Arkadaşını Canice Katletti

İstanbul Kağıthane'de kan donduran bir cinayet yaşandı. Ferhat O. isimli cani, mutfakta kahvaltı hazırladığı sırada yumurta çırpan arkadaşı Oktay Barbaros’u bıçakla boğazını keserek öldürdü. Öte yandan katilin marketten yumurta aldığı anlar ortaya çıktı. Olay yerinden kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Dehşet veren olay, saat 15.30 sıralarında Kağıthane'de Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekonduda yaşayan Oktay Barbaros (41) ile ev arkadaşı Ferhat O., sabah saatlerinde markete giderek yumurta aldı. Ardından Barbaros, eve gelen Ferhat O.‘nun aldığı yumurtaları tabağa koyarak çırpmaya başladı.

O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ferhat O., eline aldığı bıçakla ev arkadaşı Oktay Barbaros’un boğazını kesti. Olayın ardından Ferhat O. kaçarken, Barbaros ise olay yerinde hayatını kaybetti.

YUMURTA ÇIRPARKEN BOĞAZINI KESTİ

Yaşananların ardından mahalleden 2 kişinin kahvaltıya çağırdığı Ferhat O. mesajlara cevap vermedi. Bunun üzerine Ferhat O.'nun arkadaşı olan 2 kişi, eve gitti ancak kapıyı açan olmadı. İçeri giren 2 kişi Oktay Barbaros’u yerde hareketsiz şekilde yatarken gördü. Eve gelen 2 kişi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekipleri ise yaptığı ilk incelemede, Barbaros’un hayatını kaybettiğini belirledi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan Ferhat O.‘nun marketten yumurta aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinayet zanlısı Ferhat O. polis ekiplerince yakalandı. Oktay B'nin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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