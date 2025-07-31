Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze' Mesajı: 'Sabır Taşı Çatlamak Üzere!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'yı resmi törenle karşıladı.

Törenin ardından ikili görüşme ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. İki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Nguema, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bugün yaptığımız ikili ve heyetler arası görüşmelerde aramızdaki işbirliği potansiyelini ayrıntılı şekilde değerlendirdik. İmzaladığımız anlaşmalarda ilişkilerimizi ileriye taşıma irademizi teyit ettik. Son dönemde şirketlerimiz inşaat ve enerji alanlarında Gabon'da önemli projeler alıyor. Projelerin toplam değeri 2,5 milyar doları aştı. Sayın Nguema'nın önderliğindeki kalkınma stratejisi kapsamında bilhassa konut, enerji, dijital dönüşüm ve madencilik gibi alanlarda özel sektörümüzün görev almaya hazır olduğunu kendilerine ifade ettim. Tarım, balıkçılık, bilim ve teknoloji gibi alanlarda Gabon'la tecrübemizi paylaşmaya hazırız.

'FETÖ İLE MÜCADELEYE EN HIZLI DESTEK VEREN ÜLKELERDEN BİRİ'

THY'nin doğrudan uçtuğu Gabon'da, Türkiye Maarif Vakfımızın 2018'den beri sürdürdüğü hizmetleri çok değerli görüyorum. Halen 700'e yakın öğrencinin eğitim aldığı okulun kapasitesini artırmaya ve yeni eğitim kurumları açmaya hazırlanıyoruz. Gabon, Afrika kıtasında FETÖ ile mücadelemize en hızlı destek veren ülkelerin başında geliyor. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum.

Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerimizi bütüncül, kurumsal ve sistematik bir çerçevede ilerletmeye kararlıyız. Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması ilkesi çerçevesinde eşit ortaklık ve kazan kazan temelinde istikrara ve kalkınmaya katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Afrika'da 2002 yılında sadece 12 büyükelçiliğimiz bulunurken, bugün 44 büyükelçiliğimiz kıtada faaliyet gösteriyor. Afrika'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı bugün itibarıyla 38'e ulaşmış ve başkentimiz bu açıdan diplomatik merkez konumuna gelmiştir.

'SABIR TAŞI ÇATLAMAK ÜZERE'

Görüşmede Gazze'deki son gelişmelerin de ele alındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Afrikalı kardeşlerimizin Filistin halkıyla güçlü dayanışması malumdur. İsrail'in katliam politikasına en net tepkilerin geldiği bölgelerden biri de Afrika kıtasıydı. Masum çocukların açlıktan öldüğü, gıda yardımı almak için toplanan sivillerin kurşunlanmasına kimse sessiz kalamaz. Zerre kadar vicdan, merhamet, insanlık onuru olan herkesin bu zulüm karşısında sabır taşı çatlamak üzeredir. Önceliğimiz Gazzeli kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılmasıdır.

'BU ZULMÜN DURDURULMASI İÇİN...'

İnsanlık cephesi olarak bu zulmün durdurulması için ne gerekiyorsa onu yapmakla mükellefiz. Son günlerde Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan yükselen insani tepkileri çok kıymetli buluyoruz. Filistin devletinin tanınmasına yönelik atılan her adımı memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail'e verilecek en etkin cevaplardan biri iki devletli çözüme destek olmaktır. Geçtiğimiz günlerde sayın Macron'u telefonla arayarak aldığı cesur karardan dolayı kendisine tebriklerimi ilettim. Cumhurbaşkanı Sayın Nguema'nın bizimle benzer duyguları paylaştığını gördüm. Önümüzdeki günlerde İsrail hükümeti üzerinde baskının daha da artması için çalışacağız.

'ATEŞKESİN SAĞLANMASI İÇİN DAHA FAZLA GAYRET GÖSTERECEĞİZ'

Bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesisi için çok daha fazla gayret göstereceğiz. Biz hükümet olarak Gazze konusunda siyasi polemik peşinde değiliz. Gazze'deki kardeşlerimizin acısını hafifletmenin, yaralarına şifa olmanın, Gazzeli masum yavrulara elimizi daha fazla uzatmanın gayretindeyiz. Ülkemizdeki tüm siyasi aktörlerden konuya aynı yüksek hassasiyetle yaklaşmalarını, cahilce söylemlerden uzak durmalarını bekliyoruz."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi