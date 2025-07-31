Dışişleri'nde Kritik Üçlü Zirve! Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Son Güncelleme:
Dışişleri'nde Kritik Üçlü Zirve! Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın Bir Araya Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 3'lü görüşmenin Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştiği belirtildi.

Görüşmenin detaylarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hakan Fidan'dan Kritik Açıklama: Rusya-Ukrayna Liderleri İstanbul'da Masaya mı Oturacak?Hakan Fidan'dan Kritik Açıklama: Rusya-Ukrayna Liderleri İstanbul'da Masaya mı Oturacak?Güncel
Yaşar Güler ve İbrahim Kalın'dan Önemli TemasYaşar Güler ve İbrahim Kalın'dan Önemli TemasSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dışişleri Bakanlığı
Son Güncelleme:
Bingöl’de Zehir Tacirlerine Operasyon: 2 Bin 365 Kök Kenevir Ele Geçirildi Bingöl’de Zehir Tacirlerine Operasyon: 2 Bin 365 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar
Trafikte Dehşeti Yaşattılar! Kapıları Zorlayıp Para İsteyen Şahıslar YakalandıTrafikte Dehşeti Yaşattılar! Kapıları Zorlayıp Para İsteyen Şahıslar Yakalandı Trafikte Dehşeti Yaşattılar! Kapıları Zorlayıp Para İsteyen Şahıslar Yakalandı
Almanya'da Yeni Trafik Levhası Şaşırttı: Siyah Üçgenli Beyaz Daire Ne Anlama Geliyor? Yeni Trafik Levhası Şaşırttı: Siyah Üçgenli Beyaz Daire Ne Anlama Geliyor?
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Sahiplerine 45 Gün Uyarısı! 1 Eylül İtibarıyla Başlıyor: Devlet Düğmeye Bastı Tapu Sahiplerine 45 Gün Uyarısı
İstanbul Sallandı! Birçok İlçeden Hissedildi İstanbul Sallandı! Birçok İlçeden Hissedildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Duyurdu! Hukuk Fakültelerinde Büyük Değişiklik... Artık Bu Sıralamadan Sonrası Hukuk Okuyamayacak Büyük Değişiklik... Artık Bu Sıralamadan Sonrası Hukuk Okuyamayacak
Yüzüklerini Tuncay Özkan Takmıştı: Çeşme'de Pert Olan Araç Bakın Kime Ait Çıktı! Çeşme'de Pert Olan Araç Bakın Kime Ait Çıktı!
Brahim Diaz 'Fenerbahçe' Kararını Verdi Brahim Diaz 'Fenerbahçe' Kararını Verdi