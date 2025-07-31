Dışişleri'nde Kritik Üçlü Zirve! Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın Bir Araya Geldi

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Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 3'lü görüşmenin Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştiği belirtildi.

Görüşmenin detaylarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi