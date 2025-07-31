Trafikte Dehşeti Yaşattılar! Kapıları Zorlayıp Para İsteyen Şahıslar YakalandıTrafikte Dehşeti Yaşattılar! Kapıları Zorlayıp Para İsteyen Şahıslar Yakalandı

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Adana’da sürücülerin camlarını silerek kapıları zorlayıp para isteyen şahıslar, isyan ettirdi. Sürücüler cam silen şahıslara tepki gösterirken, bu konuda yeni bir gelişme yaşandı.

Adana’nın Yüreğir ilçesindeki trafik ışıklarında sürücülerden zorla para isteyen 2 şahıs, görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından, emniyet ekiplerinin başlattığı çalışmanın sonucunda yakalandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde görüntülerdeki kişileri D.T (24) ve M.Y (20) olduğu tespit edildi. Şahıslar kısa sürede polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Yakalanan şahıslardan D.T.’nin trafikte cam silmesine daha önce 42 defa işlem yapılırken, M.Y. hakkında ise 8 defa işlem yapıldığı ortaya çıktı.

SÜRÜCÜLER İLLAHLAH ETTİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde birçok cam silici gencin, sürücülerin kapılarını zorladığı, bazı sürücülerin kapılarını açıp para talep ettiği görülmüştü.

Cam silen şahıslardan rahatsız olduğunu belirten sürücülerden Aziz Ural, "Zabıtalar görevlerini yapsalar çok iyi olacak. Artık tehlike saçmaya başladılar. Arabalara tekme, yumruk atıyorlar. Can güvenliğimiz olmuyor bazen. Kadın sürücüler daha zorlanıyor. Basına yansıyan belki bir olaydır ama bu olaylar her gün oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA