Bingöl’de Zehir Tacirlerine Operasyon: 2 Bin 365 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 365 kök kenevir bulundu.
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Bingöl’ün Genç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonları sürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından uyuşturucu madde imal, ticareti ve yasadışı ekimlerin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen operasyonda 3 farklı noktada 2 bin 365 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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