Hakan Fidan'dan Kritik Açıklama: Rusya-Ukrayna Liderleri İstanbul'da Masaya mı Oturacak?

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen Balkan Barış Platformu Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bölge ülkeleriyle işbirliğimiz çok boyutlu şekilde ilerliyor. İlk toplantısını gerçekleştirdiğimiz Balkan Barış Platformu kapsayıcı yaklaşımımızın bir sonucudur. Katılıcımalarla Balkan sorunlarına balkan çözümlerini konuştuk. Bölgedeki siyasi gelişmelerin yanı sıra enerji güvenliği gibi birçok başlık altında fikir alışverişinde bulundu. Balkan Barış Platformu'nun geleceğini de konuştuk. Toplantıların düzenli devam etmesi yönünde irade oluştu.

Bölgesel diyalog mekanizmaların güçlendirilmesine her zamankinde daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Ortak tarihimizden dersler çıkarıp geleceğe yön verme sorumluluğunu yüklenmeliyiz. İstikrar anca birlikte inşa edilir. Katılımlarıyla bu sürece katkı sunan tüm dostlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum.

7 katılımcı ülkenin 6'sı AB üyeliğine aday durumda. Ortak gündem maddelerimizden biri AB üyeliği süreci içerisinde ortak tutumumuz ne olabilir, ait olduğumuz bölgeye yönelik farkındalığı Brüksel'de nasıl artırabiliriz. Bizler aday ülkeyiz. Bunun getirdiği sorumluluklar var. AB konusunda daha koordineli çalışılması yönünde mutabakata varıldı. Tüm bunlar detaylı şekilde tartışıldı. Tarihi kültürel olarak bu ülkeler birbirinin devamıdır. O nedenle ortak hareket edilmesi önemli. Ticarete savunma sanayi işbirliğine nasıl dönüştürebiliriz bunu diye mutabık kaldık.

6 ülkenin 6'sında da Türkler turizm sayısında birinci sırada geliyor. Vatandaşlarımız Balkanlara gidiyorlar. Türk turistler giderek artıyor. İstanbul ve Türkiye'nin geriye kalanı da bu ülkeler için çekim alanı. Bunu nasıl değerlendirebileceğimize dair fikir alışverişinde bulunduk.

6 AYDA BİR TEKRAR BİR ARAYA GELİNECEK

Bölgesel konularda bölgesel çözümler bulunması yönünde tartışmalarımız, görüşlerimiz oldu. 6 ayda bir tekrar toplanma kararı aldık. İstanbul merkez olmaya devam edeceğiz. Gayri resmi bir format. Biraz ilerleme aldığımızda liderlerimiz de bu platforma getirme konusunda mutabık kaldık.

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ

Geçtiğimiz günlerde 3. turunu tamamladığımız İstanbul'un görüşmelerinin önemli gündem maddelerinden biri de liderlerin bir araya getirilmesi. Esir değişimi, mevcut ateşkesin tarafların pozisyonların anlaşılması ve liderlerin bir araya gelmesi 3 oturumda da konuşuldu. Esarette olanların esaretten kurtulması bir nebze de olsa umut alanı. Liderlerin ne zaman ve nasıl bir araya geleceği yönündeki tartışmalarda durum şöyle. Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelme noktasında irade beyan ediyorlar. Ateşkes konusunda mutabık olunacak. Trump'ın da ilgi göstereceğini biliyoruz. Cumhurbaşkanımızda liderler zirvesine çok inanıyor. Liderler bir araya geldiğinde nasıl karar alacaklarını heyetlerin o konularda ilerleme kaydetmesi gerekiyor. İstanbul'da 3 liderin bir araya geleceğine inanıyorum.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi