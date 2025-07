ABD’den Doktora Kabulü Aldı, Vize Engeline Takıldı! ODTÜ’lü Gençten Yürek Burkan Tepki: 'Tüm Emeklerim Boşa Gitti'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son yıllarda Türk vatandaşlarına yönelik ABD vize reddi oranlarında artış yaşanırken, bu durum özellikle öğrenci adaylarını zor durumda bırakıyor. Son olarak ODTÜ Fizik mezunu Yunus Emre Sargut, ABD’de doktora programına kabul aldı ancak vize engeline takıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü’nden 3.48 not ortalamasıyla mezun olan Yunus Emre Sargut, ABD’deki bir üniversitenin doktora programına kabul edildi. Ancak, vize başvurusu reddedilen Sargut, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

'BÜTÜN EMEKLERİM BOŞA GİTTİ'

Sargut'un kabul aldığı okula gitmek için para biriktirmek amacıyla özel ders verdiği öğrenildi. Emeklerinin boşa gittiğini belirten Sargut, durumu şu ifadelerle paylaştı:

"Bütün emeklerim her şeyim boşa gitti. vize vermediler. bir süre twitterdan ve her şeyden çekiliyorum. mesaj kutusunda genelde tercih dolayısıyla vs tavsiye isteyenler çok. normalde uzun uzun hepinize cevap yazardım. şimdilik yaşamıma karışmış herkesi selamlıyorum."

Kaynak: Haber Merkezi