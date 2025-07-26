AKP'den 'KAAN Anlaşması'na İlişkin Açıklama

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Millî Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında, Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşmesi imzalandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın özgüven inşa eden vizyonu ve siyasi iradesi her alanda ülkemizi ilerletmeye devam ediyor. Endonezya ile yapılan milli muharip uçak “KAAN” anlaşması, Türkiye’nin bu alandaki iddiasının önemli bir örneğidir . Türkiye, büyük iddiaları birer birer hayata geçiriyor. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere, emeği geçen tüm kişi ve kurumları tebrik ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği “Türkiye Yüzyılı” hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi