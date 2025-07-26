Savunma Sanayiinde Tarihi Gün! KAAN İçin İlk İmzalar Atıldı
Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisi açısından büyük önem taşıyan 5. nesil savaş uçağı KAAN, uluslararası arenada yeni bir döneme giriyor. Türkiye ile Endonezya arasında gerçekleşen yeni savunma iş birliği kapsamında, Türkiye’nin geliştirdiği 48 adet KAAN savaş uçağı Endonezya’ya ihraç edilecek.
Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayiindeki projelerden biri olan 5. nesil savaş uçağı KAAN, kritik bir dönüm noktasına ulaştı. Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracat başarısı olarak kayıtlara geçen anlaşmayla, Türkiye tarafından tasarlanıp geliştirilen KAAN uçaklarının ilk ihracatı Endonezya’ya yapılacak.
48 ADET KAAN UÇAĞI ENDONEZYA’YA SATILACAK
Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından açıklanan anlaşma kapsamında, tam 48 adet KAAN savaş uçağının Endonezya’ya teslim edilmesi planlanıyor. Teslimatların 120 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
İLK SÖZLEŞME ENDONEZYA İLE İMZALANDI
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, anlaşmayla ilgili değerlendirmesinde, “Uzun soluklu bir iş birliğinin en önemli adımlarından biri. Yaptığımız çalışmaların karşılığnı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyada var olandan daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. 5. nesil uçağımızın ilk sözleşmesi Endonezyalı kardeşlerimizle imzalandı” ifadelerini kullandı.
‘YERLİLİKTE YÜZDE 83’E GELDİK
Görgün ayrıca projede yerli katkının yüksek olduğunu belirterek, “Yerlilikte yüzde 83'lere geldik. Bunlar büyük emek gerektiriyor. Biz bize verilen hedefleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Endonezya’da düzenlenen INDO Defence 2025 fuarında yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin millî imkanlarla tasarladığı ve ürettiği KAAN’ın Endonezya’ya satışına yönelik anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu.