Savunma Sanayiinde Tarihi Gün! KAAN İçin İlk İmzalar Atıldı

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Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayiindeki projelerden biri olan 5. nesil savaş uçağı KAAN, kritik bir dönüm noktasına ulaştı. Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracat başarısı olarak kayıtlara geçen anlaşmayla, Türkiye tarafından tasarlanıp geliştirilen KAAN uçaklarının ilk ihracatı Endonezya’ya yapılacak.

48 ADET KAAN UÇAĞI ENDONEZYA’YA SATILACAK

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından açıklanan anlaşma kapsamında, tam 48 adet KAAN savaş uçağının Endonezya’ya teslim edilmesi planlanıyor. Teslimatların 120 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

İLK SÖZLEŞME ENDONEZYA İLE İMZALANDI

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, anlaşmayla ilgili değerlendirmesinde, “Uzun soluklu bir iş birliğinin en önemli adımlarından biri. Yaptığımız çalışmaların karşılığnı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyada var olandan daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. 5. nesil uçağımızın ilk sözleşmesi Endonezyalı kardeşlerimizle imzalandı” ifadelerini kullandı.

‘YERLİLİKTE YÜZDE 83’E GELDİK

Görgün ayrıca projede yerli katkının yüksek olduğunu belirterek, “Yerlilikte yüzde 83'lere geldik. Bunlar büyük emek gerektiriyor. Biz bize verilen hedefleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Endonezya’da düzenlenen INDO Defence 2025 fuarında yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin millî imkanlarla tasarladığı ve ürettiği KAAN’ın Endonezya’ya satışına yönelik anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu.